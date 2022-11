Camarões trocam de guarda-redes por motivos disciplinares

O guarda-redes habitualmente titular dos Camarões, André Onana, terá sido afastado da seleção em pleno Mundial por motivos disciplinares.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o selecionador dos Camarões, Rigobert Song, e Onana tiveram uma discussão "tensa" sobre o estilo do guarda-redes. O treinador insiste num estilo mais "tradicional", o que contrasta com a tendência do guardião do Inter de Milão (e ex-Ajax), de 26 anos, de sair da sua zona e servir de distribuidor de jogo - frente à Suíça, 26 dos 61 toques de Onana na bola foram fora da área.

Onana terá dito que não tinha qualquer intenção de mudar o seu estilo, o que terá irritado Song, que o excluiu dos trabalhos da seleção.

Esta segunda-feira, diante da Sérvia, na segunda jornada do grupo G, Onana nem no banco se sentou, algo que causou estranheza, dado que os 26 jogadores convocados podem entrar na ficha de jogo. O titular dos Camarões foi Devis Epassy, do Abha Club, da Arábia Saudita.