Brasil vence e confirma apuramento para os oitavos de final do Mundial

O Brasil venceu a Suíça, por 1-0, e confirmou apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.

Aos 64 minutos, os brasileiros celebraram golo de Vinícius Júnior, mas o golo acabaria invalidado pelo VAR devido a um fora de jogo de Richarlison no início da jogada.



Depois de tanta insistência, o Brasil adiantou-se mesmo no marcador por Casemiro. Aos 83 minutos, o médio do Manchester United e ex-FC Porto, rematou dentro da área com força, a bola desvia ligeiramente num defesa da Suíça e vai ao ângulo.

O Brasil teve várias oportunidades depois do golo, mas não conseguiu fazer o segundo.

Sem os lesionados Neymar e Danilo, Tite lançou em campo Fred e Éder Militão. O ex-FC Porto foi adaptado à posição de lateral-direito, apesar de central ser a sua posição natural.

O Brasil junta-se à França na lista de seleções apuradas para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.



Para confirmar o primeiro lugar, o empate é suficiente na última jornada frente aos Camarões. Os brasileiros precisam apenas de fazer o mesmo resultado do que a Suíça para confirmarem o primeiro posto.