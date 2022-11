Antigo adjunto de Gerrard é o novo treinador do Rangers

O Rangers anunciou a contratação de Michael Beale para ser o novo treinador do clube escocês.

Beale, de 42 anos, deixa o QPR para assumir o comando técnico do Rangers. É um regresso do treinador ao Rangers, uma vez que foi adjunto do clube entre 2018 e 2021, com Steven Gerrard. Antes, passou pelas camadas jovens do Chelsea e do Liverpool.

O técnico recusou o convite do Wolverhampton no último mês e "jurou amores" ao QPR, mas acaba por deixar o clube a meio da época.

O Rangers está no segundo lugar do campeonato, a nove pontos do líder Celtic.