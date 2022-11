Alireza Faghani com “penálti bem assinalado”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 ao iraniano Alireza Faghani, o árbitro que esteve no Portugal – Uruguai, no Mundial do Qatar.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro fez uma “gestão muito boa e uma exibição de categoria”.

“Aos 48 minutos a entrada de Vecino sobre Rúben Neves arrepiou-me porque ficou por mostrar um cartão amarelo”, referiu Paulo Pereira.

“Este e o lance de Gimenez na primeira parte sobre João Félix são, na minha opinião, as grandes pechas do árbitro iraniano”, acrescentou.

Já sobre o penálti assinalado a favor da equipa das quinas, o VAR Bola Branca não tem dúvidas: “O penálti é bem assinalado. Bruno Fernandes tinha bola controlada e ia ficar isolado se o Jimenez não tocasse a bola com a mão”.

Posto isto, nota 4 para o árbitro iraniano.

Dentro das quatro linhas, Portugal derrotou o Uruguai por 2-0, com bis de Bruno Fernandes.