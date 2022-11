Selecionador do Gana pede desculpa pelas declarações após a derrota com Portugal

O selecionador do Gana, Otto Addo, pede desculpa pelas declarações que fez após a derrota com Portugal.

“Primeiro que tudo, quero aproveitar este momento para me desculpar pelas declarações após o último jogo. Não quis ser deselegante e fui um pouco rude, mas estava muito transtornado e emotivo nesse dia, espero não ser multado por isso”, referiu Otto Addo.

O técnico queixou-se da grande penalidade assinalada a favor da equipa das quinas. Foi “uma prenda do árbitro”, referiu.

Já sobre a segunda jornada, o Gana, se perder, fica fora dos oitavos, mas Addo garante que “não há pressão”.

“Pressão é pensar em ter o que comer no dia seguinte. É uma pressão diferente. Já demonstrámos que podemos competir de igual para igual, sem termos jogadores com tanta experiência. Esperamos fazer um bom jogo”, contra a Coreia do Sul.