Guarda-redes de Marrocos substituído entre o hino e a foto de equipa

O guarda-redes Yassine Bono, de Marrocos, entrou no relvado, ouviu o hino, mas logo depois pediu para sair e acabou substituído antes do início da partida.

Marrocos venceu a Bélgica, por 2-0, na segunda jornada do Mundial do Qatar, mas a partida teve um momento insólito mesmo antes de começar.

Aquando da foto de equipa já surge Munir, o segundo guarda-redes dos “leões do Atlas”, com os restantes 10 escolhidos para defrontar a Bélgica.

Bono acabou por se explicar aos jornalistas no final da partida: "Lesionei-me contra a Croácia e fiz o meu melhor para poder jogar hoje. Tive de me infiltrar para jogar e fiquei tonto, senti-me mal. O árbitro disse-me que podia sair depois do hino e que não contava como uma substituição".

Já o selecionador de Marrocos, Hoalid Regragui, destacou a sinceridade do atleta: "Eu não tinha certeza [se o poderia utilizar], mas tentámos até ao fim. Depois do aquecimento, ele sentiu-se mal e teve a honestidade de deixar o seu lugar para outro jogador. Foi o que eu lhe disse: se não te sentes a 100%, tens de ceder o teu lugar. O Yassine entendeu isso e o Munir fez um grande jogo".

Marrocos acabou por vencer o jogo, por 2-0, com tentos de Sabiri e Aboukhlal.