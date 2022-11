Espanha e Alemanha empatam em “final antecipada”

A Espanha e a Alemanha empataram a um golo, em encontro da segunda jornada do Grupo E do Mundial de futebol de 2022, disputado no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Álvaro Morata (62 minutos) deu vantagem aos espanhóis, que se tinham estreado com um 7-0 à Costa Rica, mas Niclas Füllkrug (83) restabeleceu a igualdade, para dar o primeiro ponto aos germânicos, derrotados na primeira ronda pelo Japão (1-2).

A partida teve oportunidades junto às duas balizas e momentos emocionantes.

Na classificação do Grupo E, a Espanha soma quatro pontos, contra três de Japão e Costa Rica, que hoje bateu os nipónicos por 1-0, e um da Alemanha.