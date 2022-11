Diego Alonso. Portugal “é uma equipa completa e perigosa”

O selecionador do Uruguai, Diego Alonso, garante que a sua equipa quer “ganhar jogos e manter o sonho vivo” no Mundial do Qatar.

O Uruguai vem de um empate contra a Coreia do Sul e vai agora defrontar Portugal.

“Já vimos o equilíbrio que existe neste Mundial e o que aconteceu à Argentina e à Alemanha [perderam contra Arábia Saudita e Japão, respetivamente] e o quão difícil foi para Portugal vencer o Gana. Não subestimamos nenhum adversário, nem o resultado que tivemos frente à Coreia do Sul, mas estamos aqui para ganhar jogos e manter o sonho vivo”, disse Diego Alonso.

O técnico uruguaio deixou elogios à equipa das quinas, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

“Têm uma equipa muito boa, com individualidades muito boas também, e um treinador experiente que soube levar a equipa à conquista de títulos. Jogam juntos há muito tempo e isso faz de Portugal uma equipa perigosa. Mas nós também temos os nossos argumentos que também fazem de nós um adversário perigoso”, referiu.

Segundo Alonso, “Portugal tem várias opções, pode jogar em contra-ataque porque tem velocidade ou pode ser dominador porque tem jogo interior. É uma equipa completa”.

Questionado sobre se escolheria algum português para o seu onze, o treinador uruguaio não hesitou: “Com todo o respeito pelos jogadores de Portugal, prefiro todos os que tenho no Uruguai”.

O treinador considera que o facto de alguns uruguaios jogarem ou terem jogado em Portugal não dá vantagens à sua seleção, apesar de haver conversas.

“Podem ter um conhecimento mais profundo, mas não acho que seja uma vantagem para poder jogar. Falámos com eles com naturalidade sobre alguma dúvida porque todos ajudamos, mas vai jogar quem estiver em melhores condições e no melhor momento futebolístico”.

O Portugal – Uruguai está marcado para esta segunda-feira, a partir das 19h00. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.