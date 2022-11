Croácia vence e afasta Canadá

A Croácia derrota o Canadá, por 4-1, assume a liderança do Grupo e carimba o afastamento dos canadianos dos oitavos de final do Mundial do Qatar.

A equipa de Eustáquio e Steven Vitória até marcou primeiro, por Alphonso Davies, um tento histórico, o primeiro do Canadá num Mundial.

No entanto, a vice-campeã do Mundo reagiu e marcou quatro golos por Kramaric (2), Livaja e Majer.

Com o Canadá fora das contas para a última jornada, Marrocos, Croácia e Bélgica lutam pelos dois lugares dos oitavos de final.

Nota ainda para o facto de Eustáquio, jogador do FC Porto, ter saído com queixas ao intervalo.