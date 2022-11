Mais uma surpresa no Mundial com a rainha da eficácia. A Costa Rica derrotou o Japão, por 1-0, após dois jogos no Qatar com apenas um remate à baliza.

O único golo da partida foi apontado por Fuller, aos 81 minutos.

Este triunfo da Costa Rica baralha as contas do Grupo E e deixa qualquer equipa com hipóteses de se qualificar para os oitavos de final.

Ainda este domingo, às 19h00, joga-se um importante Espanha-Alemanha.