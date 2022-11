Senegal vence, Qatar fica com um pé fora do Mundial

O Senegal bateu o Qatar, por 3-1, na 2.ª jornada do Grupo A do Mundial 2022, esta sexta-feira, em Doha. Boulaye Dia, na prmeira parte, Diédhiou e Dieng, na segunda, foram os autores dos golos da equipa africana.

Mohamed Muntari fez história, ao apontar o primeiro golo do Qatar num Campeonato do Mundo de futebol. A seleção da casa reagiu à desvantagem no marcador, esteve por cima na segunda parte, quando perdia por 2-0 e o golo de Muntari, aos 78 minutos, relançou a equipa na discussão do jogo. Dieng, no entanto, terminou com a esperança qatari, com o terceiro golo, aos 84.

O Senegal, depois da derrota na 1.ª jornada, com os Países Baixos, reentra na luta pelo apuramento para os oitavos de final, deixando tudo em aberto para a última jornada, em que defrontará o Equador. Já o Qatar fica numa situação delicada, a um passo da eliminação.

O único cenário que permite à equipa da casa prosseguir em prova é vencer os Países Baixos na última ronda e esperar que o Equador vença os dois jogos que restam, com Países Baixos e Senegal.