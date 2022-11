Neymar está lesionado e não joga com a Suíça

Está confirmada a ausência de Neymar no próximo jogo do Brasil, na fase se grupos do Mundial 2022, frente à Suíça.

O avançado do PSG lesionou-se no tornozelo direito, no jogo com a Sérvia, e "os exames mostraram uma lesão ligamentar" que, de acordo com o "globoesporte" apurou, para lá do que foi comunicado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), fará com que Neymar também falhe o outro jogo da fase de grupos, frente aos Camarões.

Danilo, da Juventus, também está lesionado, devido a lesão no tornozelo esquerdo. "Os jogadores continuam em tratamento. Podemos adiantar que não teremos os dois no próximo jogo [com a Suíça]", informou o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O Brasil venceu a Sérvia no primeiro jogo, por 2-0, com golos de Richarlison, e defronta a Suíça, na segunda ronda. Os suíços também ganharam o primeiro jogo, diante dos Camarões (1-0). O Grupo G é de particular importância para Portugal, porque é o de cruzamento com o grupo de Portugal, nos oitavos de final.