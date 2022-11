Não é "football" nem "soccer". EUA e Inglaterra anulam-se

Inglaterra e Estados Unidos fecharam a segunda jornada do grupo B, esta sexta-feira, com um nulo, o quinto (em 20 jogos) do Mundial 2022.

Pelo burburinho nas redes sociais antes antes do apito inicial, pensar-se-ia que no duelo entre Inglaterra e EUA estava em jogo o nome do desporto rei - entre "football", como dizem os ingleses, e "soccer", à americana. Contudo, no final de contas, nenhuma das nações está habilitada a decidir como se chama o futebol.

Apesar das várias tentativas - oito remates para Inglaterra (três enquadrados com a baliza) contra dez dos EUA (um) -, ninguém conseguiu desatar o nó, num relvado em que só se falava inglês.

(em atualização)