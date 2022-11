Luís Castro quer levar o Botafogo à Copa Libertadores

Luís Castro quer conduzir o Botafogo ao apuramento direto para a Taça Libertadores, em 2023, mas avisa que, para tal, é preciso haver melhorias.

À porta da segunda época à frente do clube do Rio de Janeiro, o treinador português assume, em entrevista exclusiva a Bola Branca, que não quer voltar a viver uma época "altos e baixos" como a anterior: o Botafogo ficou no 11.º lugar do campeonato e falhou o acesso à Libertadores.

Perspetivar 2023, para já, "é uma incógnita", pois dependerá de melhorias em dois aspetos. Ainda assim, Luís Castro sonha com a Libertadores - para tal, terá de terminar o Brasileirão entre os seis primeiros.

"Temos um conjunto de decisões tomadas que deverão ser cumpridas para atingirmos o que queremos. Queríamos colocar o clube numa rota de apuramento direto para a Libertadores, mas isso vai depender daquilo que nós construamos a nível de plantel e de infraestruturas. O futuro do clube passa muito por melhorias pelo menos a estes dois níveis", diz.