Irão de Carlos Queiroz conquista primeira vitória no Mundial

O Irão, comandado por Carlos Queiroz, conquistou a primeira vitória no Mundial do Qatar, esta sexta-feira, ao bater o País de Gales, por 2-0, em Al Rayyan,em jogo da 2.ª jornada do Grupo B.

O jogo foi decidido, como já aconteceu noutras partidas neste Campeonato do Mundo, nos descontos, com golos de Cheshmi, aos 90+8', e de Rezaeian, aos 90+11', com assistência de Taremi. O avançado do FC Porto foi titular e jogou o tempo todo.

Depois da goleada sofrida no jogo inaugural, frente a Inglaterra, por 6-2, o Irão apresentou-se com outra face diante de Gales. Queiroz derrubou a linha de cinco defesas que montou para se bater com os ingleses e deu conforto à equipa num sistema em que estão habituados a jogar, com quatro defesas, três médios e três atacantes.

A equipa asiática foi superior a Gales - teve um golo anulado na primeira parte -, já estava por cima do jogo, mas após o minuto 87, momento em que o guarda-redes Hennessey é expulso, por falta sobre Taremi, o Irão carregou sobre a defensiva galesa, com o desbloqueio do marcador a surgir nos instantes finais.

Carlos Queiroz não conteve a emoção e os jogadores demonstraram todo o carinho que sentem pelo treinador português, que tem procurado resguardá-los de um contexto exigente em seu redor, devido à turbulência que se vive no Irão. Os jogadores iranianos têm-se manifestado contra o regime, na defesa dos direitos das mulheres naquele país, com risco para as suas famílias.

Queiroz foi abraçado por todos e lançado ao ar, num festejo sem filtro dos atletas. É apenas a terceira vitória dos iranianos em campeonatos do mundo, todas conquistadas com Queiroz como selecionador.