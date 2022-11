Arábia Saudita de braços abertos para receber Ronaldo

O ministro do Desporto da Arábia Saudita abre as portas do país a Cristiano Ronaldo. Em declarações à BBC, num comentário sobre a possibilidade de o internacional português, jogador livre depois de rescindir contrato com o Manchester United, ir jogar para a liga saudita, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal diz que "tudo é possível".

"Adoraria ver Ronaldo na liga saudita. Beneficiaria o campeonato, o ecossistema desportivo no país e seria uma inspiração mais os mais novos. Ele é um exemplo para muitas crianças e tem uma grande legião de fãs na Arábia Saudita", afirma o ministro.

Ronaldo, de 37 anos, está sem clube, depois de ter rescindido com o Manchester United, por mútuo acordo. O internacional português revelou, numa entrevita à TalkTV, ter recusado uma proposta milionária de um clube saudita no verão. Na altura, o jornal "Marca" informou que o clube era o Al Hilal.

Abdulaziz bin Turki Al-Faisal esclarece que não tem conhecimento da existência de uma nova proposta por Ronaldo, mas abre a porta à possibilidade de o jogador português rumar ao Médio Oriente.