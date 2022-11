Adeptos do País de Gales pintam bancadas com chapéu arco-íris

Milhares de adeptos do País de Gales assistiram ao jogo da sua seleção com o Irão, esta sexta-feira, no Qatar, com o chapéu arco-íris. Um panamá criado pelo "Rainbow Wall", o grupo de adeptos membros da comunidade LGBQT+, em parceria com a Federação de Futebol de Gales (FFG) e que é um símbolo da defesa dos direitos daquela comunidade.

"Em resposta à FFG, a FIFA confirmou que os adeptos com os chapeús da 'Raibow Hat' e bandeiras arco-íris serão autorizados a entrar no estádio para assistir ao jogo com o Irão, na sexta-feira. Os responsáveis por todos os estádios do Mundial foram contactados e instruídos para cumprir as regras e os regulamentos", informou a FFG, em comunicado.