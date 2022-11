Fotogaleria do quarto dia do Mundial. O gesto, a surpresa, a goleada e o soporífero

No entanto, para além do que aconteceu dentro de campo, o jogo fica marcado pela "resposta" dos germânicos à proibição de usar a braçadeira arco-íris. Os onze taparam a boca na altura da foto oficial, tudo em defesa dos direitos humanos no país que recebe o evento futebolístico.

Mais um dia de quatro jogos no Mundial do Qatar. Destaque para a surpresa que foi a derrota da Alemanha contra o Japão e para a goleada da Espanha à Costa Rica, numa partida em que foram batidos vários recordes.

Já a Espanha "esmagou" a Costa Rica , por 7-0, e mais poderiam ter sido. "Nuestros hermanos" bateram vários recordes: o máximo do país numa fase final de Mundial, mas também o jogo com mais posse de bola (81.8%) e mais passes feitos numa só partida (998 passes em 1060 tentados, em 90 minutos). Os costa-riquenhos nem um remate conseguiram fazer á baliza adversária. Nota ainda para Gavi, o mais jovem a marcar desde Pelé.

Estes dois jogos foram muito animados. Exatamente ao contrário do que ocorreu no Croácia - Marrocos. Terminou 0-0 e dificilmente poderia ter sido diferente, tal a falta de ações ofensivas. O medo de perder foi muito superior à vontade de ganhar. E, provavelmente, até deu sono a alguns espectadores.

No Canadá - Bélgica ficou provada mais uma máxima do futebol. "Ganha quem marca". Os canadianos, com Steven Vitória e Eustáquio foram superiores, criaram mais, mas não conseguiram marcar. Aliás, o Canadá continua sem marcar em fases finais de Mundiais. Já os belgas, de serviços mínimos, lá marcaram por Batshuay, atleta de JJ na Turquia, mesmo com Lukaku na bancada.