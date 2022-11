Coreia do Sul e Uruguai anulam-se e abrem alas a Portugal

A Coreia do Sul, de Paulo Bento, e o Uruguai empataram sem golos, esta quinta-feira, no outro jogo do grupo de Portugal no Mundial 2022.

Com Coates e Ugarte, do Sporting, no banco e o ex-Benfica Darwin Núñez a entrar na segunda parte, o Uruguai rematou mais e teve mais posse de bola, no entanto, foi um jogo pobre a nível de pontaria: só um remate enquadrado com a baliza para os sul-americanos e zero para os coreanos.

Já nos descontos, Paulo Bento viu um cartão amarelo por protestos.

É a primeira vez que o Uruguai não derrota a Coreia do Sul em fases finais do Campeonato do Mundo. Vencera em 1990 e 2010.

Com este resultado, Uruguai e Coreia do Sul somam um ponto no grupo H, o de Portugal. A seleção nacional defronta o Gana a partir das 16h00, em jogo com relato em direto do Qatar, na antena da Renascença, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.