Brasil em alerta. Neymar lesionado

O avançado Neymar sofreu nove faltas, saiu lesionado na partida do Brasil contra a Sérvia e deixa o país em alerta.

O médico do escrete, Rodrigo Lasmar, já falou sobre a situação do jogador do PSG.

“Sofreu uma entorse, o tornozelo inchou, já iniciou tratamento. Temos de esperar 24 a 48 horas, para já é prematuro dar previsões. Vamos estar em observação e a acompanhar o Neymar com o nosso corpo de fisioterapeutas”, disse.

Lasmar acrescentou: “Mesmo com dor, o Neymar aguentou mais 11 minutos em campo e isto é um dado importante a ter em conta na evolução da situação”.

Já o selecionador Tite não dúvidas: "Pode ter certeza que Neymar vai jogar a Copa. Tenho a certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa".

O Brasil venceu a Sérvia, por 2-0, com bis de Richarlison, na primeira jornada do grupo no Qatar.