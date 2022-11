Um terço dos jogos sem golos. Croácia e Marrocos assinam terceiro nulo do Mundial 2022

Croácia e Marrocos assinaram o terceiro nulo do Mundial 2022, esta quarta-feira. Um terço dos nove jogos já disputados no Qatar terminou sem golos.

Não houve golos, mas houve duas lesões. O croata Nikola Vlasic foi substituído ao intervalo e o marroquino Noussair Mazraoui foi retirado do relvado em maca à hora de jogo.

Ao fim de 12 jogos, a Croácia fica em branco num Campeonato do Mundo. A última vez que não marcara golos fora em 2006, na Alemanha, frente ao Japão (0-0).

As seleções europeias são as únicas em prova que ainda não perderam. Inglaterra, Países Baixos e França venceram os respetivos jogos; Polónia, Dinamarca, Croácia e País de Gales empataram.

Croácia e Marrocos somam um ponto e ficam à espera do que façam Bélgica e Canadá, no outro jogo do grupo F na primeira jornada.