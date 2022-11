Roma contrata avançado norueguês

A Roma anunciou a contratação do avançado noruguês Ola Solbakken, proveniente do Bodo/Glimt.

Solbakken, de 24 anos, é reforço a custo-zero, depois de terminar contrato com os noruegueses. O extremo já tinha pré-acordo com a Roma há alguns meses, mas ficou no Glimt até ao final da temporada.

Formado no Rosenborg, Solbakken destacou-se mais a norte, no Bodo/Glimt, que representou nas últimas três temporadas.

Solbakken chamou à atenção de José Mourinho quando bisou na goleada por 6-1 na Liga Conferência, na época passada, tendo marcado também em Itália, no jogo da segunda volta.