Paulo Bento preferia ter evitado Portugal, mas vai defender "da melhor forma" a Coreia do Sul

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul e antigo selecionador português, assume que preferia ter evitado defrontar Portugal no Campeonato do Mundo.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de estreia frente ao Uruguai, o selecionador assume que "claramente" preferia ter evitado Portugal, "mas não se pode ter tudo".

"Imune não estarei de certeza. Sou português desde que nasci e serei português até morrer. Durante o jogo serei português, mas tentarei defender da melhor forma a seleção da Coreia do Sul. Ainda falta algum tempo para podermos falar sobre esse jogo. São situações que gostaria de ter evitado? Claro que sim, mas é o que", diz.

Paulo Bento, de 53 anos, orientou a seleção nacional entre 2010 e 2014 e esteve no Euro 2012 e Mundial 2014. O técnico encara com alguma naturalidade defrontar o seu próprio país e dá até outros exemplos.

"Normalmente isso acontece nesse tipo de condições, selecionadores que representam certos países em que não são naturais desses países, já aconteceu noutras situações. Fernando Santos na Grécia, Queiroz no Irão. Agora toca-me, representando a Coreia", explica.



A estreia de Paulo Bento no Qatar será frente ao Uruguai, uma das favoritas a seguir para os oitavos de final. O português espera que a Coreia do Sul consiga, pelo menos, ser competitiva.

"A ideia é jogar e competir tão bem quanto possível, tirando partido das nossas qualidades e tentando condicionar as qualidades do adversário. Oxalá seja um jogo equilibrado e tentaremos fazer o que sabemos, para estar a um nível extremamente elevado coletivamente", perspetivou.

A Coreia do Sul defronta o Uruguai esta quinta-feira, às 13h00. Paulo Bento defronta Portugal apenas na última jornada da fase se grupos, no dia 2 de dezembro, às 15h00.