Lucas Hernández está fora do Mundial e tem época em risco

Lucas Hernández está fora do Mundial 2022 e tem o resto da época em risco, depois de se ter lesionado no primeiro jogo da seleção francesa no torneio, frente à Austrália (vitória por 4-1), na terça-feira.

Esta quarta-feira, a Federação Francesa de Futebol (FFF) informa que, após ressonância magnética, as suspeitas confirmaram-se: o central e lateral-esquerdo, de 26 anos, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Lesão que o deixará vários meses de fora.

Lucas Hernández lesionou-se logo aos 13 minutos de jogo. Foi substituído pelo irmão, Theo, que faria a assistência para o primeiro golo da França - o empate, depois de a Austrália se ter adiantado aos nove minutos.

Em declarações reproduzidas no site da FFF, o selecionador francês, Didier Deschamps, deseja a Hernández "a melhor recuperação possível".

"Sentimos todos muito pelo Lucas. Perdemos um elemento importante. O Lucas é um guerreiro e não tenho dúvidas de que fará tudo o que está ao seu alcance para regressar ao mais alto nível. Eu conheço-o bem: ele terá, certamente, a coragem necessária para isso", assegura o treinador.

Esta época está a ser infeliz, a nível de lesões, para Lucas Hernández. O defesa acabava de vir de uma lesão que o afastara de dez jogos do Bayern de Munique, entre meio de setembro e o final de outubro. Agora, os alemães podem perdê-lo, também, para o resto da temporada.