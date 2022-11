Jogadores da Alemanha tapam a boca em protesto com a FIFA e Qatar

Os jogadores da seleção da Alemanha taparam a boca durante a fotografia de grupo antes do início do jogo frente ao Japão, no Mundial 2022, no Qatar, em protesto com a decisão da FIFA de proibir os capitães de utilizar uma braçadeira pela igualdade.

A seleção alemã era uma das que pretendia utilizar a braçadeira "One Love" ("um amor"), uma mensagem de apoio para a comunidade LGBTQ+, mas foram proibidos pela FIFA, que ameaçou sanções aos jogadores, como cartão amarelo e possíveis suspensões.

"Com a nossa braçadeira de capitão quisemos dar o exemplo pelos valores que vivemos na seleção: a diversidade e o respeito mútuo. Não se trata de uma mensagem política: os direitos humanos não são negociáveis. É por isso que esta mensagem é tão importante para nós. Proibir a braçadeira é como calar as nossas bocas. A nossa postura continua a mesma", pode ler-se numa nota da federação.



A imprensa alemã tinha noticiado que Manuel Neuer, guarda-redes e capitão da seleção alemã, iria entrar em campo com a braçadeira e aceitar a punição de arrancar o jogo com cartão amarelo. No entanto, Neuer surgiu sem a braçadeira no relvado, ainda não sendo conhecido o motivo da mudança de última hora.