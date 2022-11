Ganeses a jogar no Algarve dizem-se confiantes ​para o encontro com Portugal

Abdul Annan e Fredrick Agyemang representam clubes diferentes no Algarve, mas quando soar o apito para o Portugal - Gana vão vestir a mesma camisola.

Ambos conhecem bem o primeiro adversário da equipa das quinas no Mundial do Qatar e por isso deixam um aviso: "Estou muito confiante que o Gana vai ganhar. Temos novos jogadores que não estavam na equipa antes e juntaram-se como o Iñaki Williams, Tariq Lamptey e Salis Samed. São grandes aquisições para a equipa", diz Annan numa confiança que ganha força ao lado de Fredrick.



Os dois ganeses acreditam na vitória da selação do seu país e estão preparados para festejar no dia do jogo, mesmo que rodeados por portugueses. "Vou ver o jogo em casa com os meus amigos, porque os outros estão todos a falar muito de Portugal, mas vamos ver", conta-nos Fredrick. Já Annan vai ver em Moncarapacho e está preparado: "Vou ser o único a apoiar o Gana. Quando o Gana marcar vai ser um grande momento para mim".