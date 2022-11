Espanha “atropela” Costa Rica e bate vários recordes

A Espanha goleia a Costa Rica, por 7-0, na primeira jornada da Grupo E do Mundial do Qatar.

Os espanhóis dominaram completamente a partida em posse de bola, remates, oportunidades e golos. Aliás, a Costa Rica não fez um único remate à baliza.

Os golos foram apontados por Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres (2), Gavi, Soler e Morata.

A Espanha nunca tinha marcado 7 golos na fase final de um Mundial.

La Roja bate mais dois recordes: mais posse de bola (81.8%) e mais passes feitos num jogo (998 passes em 1060 tentados, em 90 minutos).

Na classificação, a Espanha segue no primeiro lugar, com os mesmos três pontos do Japão, que, surpreendentemente, venceu a Alemanha por 2-1, com reviravolta. A Costa Rica e os germânicos, que defrontam os espanhóis na segunda ronda, estão a zero.