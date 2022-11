Dinamarca perde médio defensivo

A federação dinamarquesa confirma que Thomas Delaney sofreu uma lesão no joelho direito durante o jogo com a Tunísia e está fora do restante Mundial do Qatar.

O médio defensivo do Sevilha vai estar “fora de jogo”, pelo menos, um mês.

“Vamos sentir falta do Delaney dentro e fora do campo. Os outros jogadores estão prontos e temos uma equipa forte para os próximos jogos”, disse Kasper Hjulmand, selecionador da Dinamarca.

Dentro das quatro linhas, Dinamarca e Tunísia empataram 0-0.