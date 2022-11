Cristiano Ronaldo vale dez vezes mais fora de campo do que lá dentro

“Este desfecho de saída amigável permite que os clubes interessados em Ronaldo não tenham necessidade de fazer um investimento no seu passe, muito pela idade que ele tem, e que possam canalizar esse investimento para o salário que lhe irão propor. É isso que está em jogo neste momento”, considera Daniel Sá.

Está aqui "uma excelente oportunidade", diz o diretor-executivo do IPAM.

Cristiano Ronaldo é um jogador livre para assinar por qualquer clube, depois de ter rescindido por mútuo acordo com o Manchester United . O site da especialidade " Transfermarkt " atribui ao avançado português, de 37 anos, um valor de mercado de 20 milhões de euros.

“Pelas nossas contas, e estudamos Ronaldo como marca há mais de 15 anos, a nossa estimativa é que ele valha mais de 200 milhões de euros anualmente, naquilo que é a sua capacidade para gerar receitas. Se Cristiano Ronaldo fosse uma empresa registada em Portugal, era seguramente uma grande empresa do nosso país, com uma faturação tão elevada” diz Daniel Sá em entrevista à Renascença .

A imagem de Cristiano Ronaldo vale dez vezes mais do que o futebolista dentro de campo. Na avaliação de Daniel Sá, diretor executivo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM), o internacional português vale, anualmente, mais de 200 milhões de euros.

Um regresso ao Sporting não estará fora das cogitações de Cristiano Ronaldo, embora o cenário mais provável seja o de se manter na europa, preferencialmente num emblema de Liga dos Campeões.

“É especulativo e acho que só vamos saber no final da participação de Portugal no Mundial. Do que conhecemos destes 20 anos de carreira de Cristiano Ronaldo, acho que ele vai querer manter-se na Europa, numa equipa muito competitiva, que lute por vitórias, preferencialmente na Champions League”, sustenta.

Em todo o caso, um regresso ao Sporting é sempre de equacionar, defende Daniel Sá, que coloca Alvalade "imediatamente a seguir à opção de uma equipa que lute por grandes títulos nacionais e europeus".

"Não tenho dúvidas que Ronaldo apreciaria esse regresso ao seu clube de origem. Eu acho é que, nesta altura, ele quer mais ainda do ponto de vista desportivo”, assinala o diretor executivo do IPAM.