Primeira surpresa do Mundial. Argentina perde com a Arábia Saudita

A Arábia Saudita foi a protagonista do primeira grande surpresa do Campeonato do Mundo ao vencer, por 2-1, a Argentina, uma das favoritas na prova.

Lionel Messi, a disputar o último Mundial da carreira, abriu o marcador logo aos 9 minutos da partida com uma grande penalidade bem sucedida.

Aos 22, o astro do PSG bisou na partida, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Foi apenas o primeiro de três golos invalidados à Argentina pelo mesmo motivo. Lautaro Martínez colocou a bola no fundo da baliza aos 29 e 35 minutos, mas sempre adiantado.

A Arábia Saudita entrou com tudo na segunda parte e virou o marcador em cinco minutos. Aos 48, Al Shehri rematou longe do alcance de Emiliano Martínez, antes de um incrível remate de Al Dawsari, aos 53 minutos, ao ângulo superior da baliza.

A Argentina insistiu, mas não conseguiu sequer resgatar o empate.

O jogo esteve interrompido durante vários minutos após um impressionante choque entre Ol Owais e Al-Shahrani. O guarda-redes saudita acertou com o joelho na cara do colega de equipa, que caiu desamparado no relvado.

A Arábia Saudita lidera o grupo com três pontos e aguarda pelo resultado do outro jogo, entre Polónia e México. Na segunda jornada, a Arábia Saudita joga com a Polónia, enquanto que a Argentina defronta o México.