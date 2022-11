Os números de Cristiano Ronaldo no Manchester United

É o segundo adeus de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, ao fim de 19 anos, uma Bola de Ouro, muitas alegrias e uma grande polémica. História que CR7 iniciou adolescente e termina quase quarentão.

Foram sete épocas e meia, no total, divididas entre dois períodos: 2003/04 a 2008/09, a transformação do internacional português de promessa para uma das duas maiores estrelas do futebol mundial; e 2020/21 a 2022/23, um regresso do filho pródigo que se tornou fonte de polémicas.

A Renascença apresenta-lhe os números de Cristiano Ronaldo época a época e o contraste entre os dois períodos no clube inglês, além dos números de cada treinador com o avançado da seleção nacional.