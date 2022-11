Ochoa defende penálti de Lewandowski, México e Polónia empatam

México e Polónia protagonizaram o segundo jogo sem golos do Mundial 2022, esta terça-feira.

Parte da culpa é distribuída entre Guillermo Ochoa e Robert Lewandowski. O guarda-redes mexicano, conhecido por fazer grandes exibições em Mundiais (já vai no quinto), defendeu uma grande penalidade do ponta de lança polaco do Barcelona aos 58 minutos.

O ex-FC Porto Hector Herrera foi titular pelo México. Também entrou em campo, do lado centro-americano, o ex-Benfica Raúl Jiménez. No banco ficou Rogelio Funes Mori, que também passou pelo Benfica.

Com este resultado, a liderança do grupo C pertence à Arábia Saudita, que, de forma surpreendente, derrotou a Argentina, por 2-1. Resultado que motivou feriado nacional. Os asiáticos somam três pontos, ao passo que Polónia e México têm, cada, um ponto. Em último estão os argentinos, a zero.