Mundial 2022. Feriado nacional na Arábia Saudita após vitória sobre a Argentina

O rei da Arábia Saudita, Salman bin Adulaziz Al Saud, decretou feriado nacional para quarta-feira, depois da surpreendente vitória sobre a Argentina, por 2-1, na primeira jornada do grupo C do Mundial 2022.

A sugestão foi feita, inicialmente, pelo príncipe Mohammed bin Salman. O pai aceitou, conforme foi anunciado em comunicado oficial.

"Ficou decretado que, amanhã [quarta-feira], será feriado para todos os trabalhadores de todos os setores do estado e do setor privado, e todos os estudantes masculinos e femininos em todos os escalões de educação. Decisão tomada em acordo com o que foi proposto por sua alteza [o príncipe], por ocasião da vitória da seleção nacional saudita sobre a Argentina no Mundial", pode ler-se.

A vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina, por 2-1, esta terça-feira, foi a primeira surpresa do Mundial do Qatar, até agora, e deverá continuar a ser das principais surpresas do torneio. Os sul-americanos adiantaram-se no marcador aos 22 minutos, por intermédio do Lionel Messi, mas dois golos em cinco minutos, a abrir a segunda parte, pelos pés de Al Shehri e Al Dawsari, deram a volta ao marcador.

A Arábia Saudita lidera o grupo com três pontos e aguarda pelo resultado do outro jogo, entre Polónia e México. Na segunda jornada, a Arábia Saudita joga com a Polónia, enquanto a Argentina defronta o México.