Giroud iguala Henry como melhor marcador de sempre da França

Olivier Giroud igualou o histórico Thierry Henry como melhor marcador de sempre da seleção francesa, esta terça-feira.

Foi na vitória da França sobre a Austrália, por 4-1, na primeira jornada do grupo D do Mundial 2022. O ponta de lança do AC Milan, de 36 anos, bisou e, com isso, chegou aos 51 golos ao serviço da França.

Giroud chega aos 51 golos em 115 internacionalizações, menos oito jogos que Henry. O antigo avançado de Juventus, Arsenal ou Barcelona, hoje em dia treinador e comentador, precisou de 123 encontros.

Olivier Giroud é o quarto jogador, no Mundial do Qatar, a bisar no primeiro jogo. O equatoriano Enner Valencia, o inglês Bukayo Saka e o iraniano Mehdi Taremi (jogador do FC Porto) também o fizeram.