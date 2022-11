Este pode ser o Mundial mais “longo” de sempre. A moda dos 100 minutos veio para ficar?

O Campeonato do Mundo de Futebol no Qatar ainda vai no início, mas uma coisa já é quase certa: este será o Mundial com os jogos mais longos. As seis primeiras partidas ultrapassaram os 100 minutos e foi batido o recorde de mais minutos no Inglaterra-Irão, que foi bem além dos 90 e durou uns extraordinários 117 minutos.

O embate desta segunda-feira, em que os ingleses venceram os iranianos, por 6-2, registou ainda as duas partes com mais tempo de compensação desde que este foi introduzido nos Mundiais, em 1966: no primeiro período foram jogados mais 14 minutos e oito segundos, enquanto o segundo acumulou 13 minutos e oito segundos de descontos.