Campeã França estreia-se no Mundial 2022 com vitória

Veja também:

A França iniciou a defesa do título com uma vitória sobre a Austrália, por 4-1, esta terça-feira. É a primeira vez em quatro edições (12 anos) que o campeão não tropeça no primeiro jogo do Mundial.

O jogo até começou mal para os vencedores de 2018. Aos nove minutos, Craig Goodwin apareceu ao segundo poste para responder a um cruzamento de meia altura da direita e atirou para o primeiro golo.

A França empatou ainda antes da meia hora de jogo. Ao minuto 27, em insistência após canto, o recém-entrado Theo Hernández (substituíra o irmão, Lucas, lesionado) cruzou adiantado para a área e Adrien Rabiot apareceu solto à entrada da pequena área para cabecear para o empate.

Cinco minutos depois, roubo de bola na defesa da austrália e Antoine Griezmann deu de calcanhar para Rabiot, que centrou rasteiro para Olivier Giroud, que, isolado e de baliza aberta, só teve de encostar.

Com a reviravolta consumada, o marcador só voltou a mexer na segunda parte. Aos 68 minutos, Ousmane Dembélé cruzou direitinho para a cabeça de Kylian Mbappé, que fez o terceiro golo francês.

Por fim, ao minuto 71, o próprio Mbappé arrancou pela esquerda e cruzou para o segundo poste, onde surgiu Giroud a cabecear para o 4-1. O ponta de lança do AC Milan, de 36 anos, igualou o histórico Thierry Henry como melhor marcador de sempre da seleção francesa, com 51 golos.

Termina a "maldição" do campeão do mundo no arranque da defesa do título. Depois dos desaires de Itália (2010), Espanha (2014) e Alemanha (2018), a França mostra como se faz e vence o jogo de estreia.

A França assume a liderança do grupo D, com três pontos, mais dois que Tunísia e Dinamarca, ambas com um. A Austrália é última, sem pontos.