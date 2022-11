Queiroz: "Viemos cá para jogar, mas não é o que temos estado a fazer"

Carlos Queiroz, treinador do Irão, acredita que os jogadores ainda não conseguiram estar completamente focados em disputar o Campeonato do Mundo. A seleção iraniana tem estada envolta em polémica com a tensão política vivida no seu país.

O Irão perdeu por 6-2 frente à Inglaterra. Os jogadores da seleção iraniana optaram por não cantar o hino nacional do seu país, antes do apito inicial do jogo de estreia no Mundial 2022, frente à Inglaterra, em possível demonstração de apoio aos protestos no Irão pelos direitos das mulheres e contra a República Islâmica.

"Temos de conseguir estar no jogo. Com todos os problemas com que os jogadores estão a lidar, é muito difícil haver concentração. Tenho a certeza de que vamos voltar mais fortes e mais envolvidos no futebol, que é o que conta. Viemos cá para jogar, mas não é o que temos estado a fazer. Para ser claro, não precisamos de adeptos que só apoiam a equipa quando vence, podem ficar em casa", disse.

O Irão tem sido palco de uma vaga de protestos em massa há mais de dois meses, catalisada pela morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, iraniana curda de 22 anos, detida três dias antes pela "polícia da moral" por violar o rigoroso código de vestuário da República Islâmica.

Estados Unidos e País de Gales são os próximos adversários do Irão. Queiroz tenta relativizar a pesada goleada com a Inglaterra.

"Não foi uma derrota, foi uma boa sessão de treino para nós. Estamos a aprender para estarmos bem preparados para os próximos jogos", disse.