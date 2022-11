Problemas com app da FIFA deixa adeptos à espera por mais de duas horas

Vários adeptos tiveram de esperar por mais de duas horas para entrar no Estádio Internacional Khalifa, esta segunda-feira, para assistirem ao Inglaterra-Irão, segundo jogo do Mundial 2022, que decorre no Qatar.

Em comunicado, a FIFA reconhece que "alguns espectadores estão a ter dificuldades em aceder aos seus bilhetes" através da app de bilheteira do organismo e garante estar a "trabalhar para resolver o problema".

Segundo o jornal britânico "The Guardian", vários adeptos ingleses tiveram de esperar na fila por mais de duas horas para entrarem no estádio. Isto porque não conseguiam aceder aos seus bilhetes digitais, pelo que a organização estava a tentar oferecer às pessoas bilhetes em papel.

A cerca de dez minutos do arranque do encontro entre Inglaterra e Irão, o estádio ainda estava longe de encher.

A FIFA indicou aos adeptos que estivessem a ter problemas com a app que acedessem aos seus "e-bilhetes" para instruções sobre como proceder ou que fossem à bilheteira do estádio para obter apoio.