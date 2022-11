Primeiro empate do Mundial é entre Estados Unidos e País de Gales

Ao quarto jogo, verificou-se o primeiro empate no Mundial 2022, a um golo, entre Estados Unidos da América e País de Gales.

Os americanos dominaram no primeiro tempo e traduziram isso num golo aos 36 minutos. Pulisic colocou Weah na cara do golo, que rematou a contar. Timothy Weah segue as passadas do pai, George Weah, melhor jogador do Mundo em 1995.

A segunda parte foi o cenário totalmente oposto. Gales, a estrear-se em fases finais de Mundiais, empatou já perto do fim, aos 82, depois de muita insistência.

Zimmerman travou o capitão Gareth Bale na área em falta e foi o antigo avançado do Real Madrid que apontou o primeiro golo da história de Gales em Mundiais.

Com este resultado, Inglaterra lidera o grupo B isolada com três pontos, seguida dos Estados Unidos e País de Gales. O Irão é último, sem pontos somados.

Na segunda jornada, Inglaterra defronta o País de Gales e o Irão mede forças com os Estados Unidos. Os jogos estão marcados para sexta-feira, dia 25.