Mundial. Países Baixos vencem Senegal com golos perto do fim

Os Países Baixos sofreram, mas arrancaram a participação no Campeonato do Mundo com uma vitória, por 2-0, frente ao Senegal.

Depois de terem ficado de fora do Mundial 2018, os Países Baixos regressaram ao maior palco do mundo de seleções e estrearam-se frente à melhor seleção africana da atualidade, o Senegal, que é 18.º do "ranking" FIFA.

O herói da partida foi o jovem Cody Gakpo. O extremo de 23 anos do PSV, desejado por vários clubes da Premier League, marcou na sua estreia em Mundiais. Aos 84 minutos, Frenkie de Jong cruzou para a área, Mendy saiu em falso e Gakpo cabeceou para o fundo da baliza.

Aos 99, no último minuto de descontos, Davy Klaassen fechou o resultado final. Num contra-ataque, Depay rematou para defesa de Mendy, que já não segurou a recarga.



O guarda-redes neerlandês foi também figura ao segurar a baliza. Andries Noppert, de 28 anos, fez a sua primeira internacionalização de sempre na carreira e fez várias defesas de grande nível.

Noppert fez carreira em clubes de menor dimensão nos Países Baixos, como NAC Breda, Dordrecht e Go Ahead Eagles. Em Itália, jogou duas temporadas na segunda divisão, no Foggia Calcio. Esta época, destaca-se no Heerenveen, atual 8.º classificado da Eredivisie, e foi suficiente para Louis van Gaal lhe confiar a titularidade entre os postes.

O Senegal disputa o Mundial sem a sua grande figura. Sadio Mané, do Bayern de Munique, ainda foi convocado, mas não recuperou a tempo.

Está encerrada a primeira jornada do Grupo A: Equador e Países Baixos lideram com três pontos, Senegal e Qatar continuam com os mesmos zero. Na sexta-feira, os líderes Equador e Países Baixos defrontam-se às 16h00. Antes, às 13h00, Qatar e Senegal medem forças.