Mundial 2022. Jogadores do Irão não cantam hino nacional

Os jogadores da seleção iraniana, treinada pelo português Carlos Queiroz, optaram por não cantar o hino nacional do seu país, antes do apito inicial do jogo de estreia no Mundial 2022, frente à Inglaterra, em possível demonstração de apoio aos protestos no Irão pelos direitos das mulheres e contra a República Islâmica.

Os 11 jogadores titulares do Irão, incluindo Mehdi Taremi, do FC Porto, ficaram em silêncio enquanto o hino nacional soava no Estádio Internacional Khalifa, no Qatar. Situação que poderá ser esclarecida após o jogo.