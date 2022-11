Messi: "Eu não tenho problema nenhum"

Lionel Messi está bem e recomenda-se. É o jogador argentino, na primeira pessoa, que garante estar num "grande momento e em plenas condições para disputar o Campeonato do Mundo no Qatar.

"Estou muito bem fisicamente. Creio que chego ao Mundial num grande momento, tanto a nível pessoal, como a nível físico. Não tenho nenhum problema. Ouvi que estavam a dizer que treinei à parte, mas foi apenas por precaução, nada de anormal", assegura, depois da publicação de algumas notícias que davam conta de uma lesão num tornozelo.



Messi garante que está pronto para jogar e é porta-voz de uma seleção argentina "muito unida". O jogador do PSG tem esperança numa boa prestação da sua equipa, neste que será, como já tinha anunciado, o seu último Mundial.

"Não fiz preparação especial. É seguramente o meu último Mundial, a minha última oportunidade de alcançar o meu grande sonho, mas não fiz nada de especial", responde, em conferência de imprensa, no Qatar.

A Argentina tem o seu primeiro jogo esta terça-feira, às 10h00, com a Arábia Saudita, a contar para o Grupo C, que conta, ainda, com México e Polónia.