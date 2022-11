Jogadores da seleção inglesa ajoelham-se em protesto na estreia no Mundial

Veja também:

Os jogadores da seleção inglesa ajoelharam-se pelos direitos humanos antes do apito inicial frente ao Irão, na estreia no Mundial 2022, no Qatar, esta segunda-feira.

Os jogadores da equipa dos três leões têm sido dos mais ativos nos protestos contra as violações de direitos humanos no Qatar, na contagem decrescente para o Mundial. Durante o ajoelhamento, o capitão, Harry Kane, levantou o braço, em que envergava uma braçadeira a dizer "No Discrimination" ("Não à discriminação"), cedida pela FIFA.

Esta segunda-feira, a Federação inglesa e outras seis anunciaram a desistência de utilizar durante o Mundial uma braçadeira de capitão arco-íris, contra a discriminação no Qatar, após as ameaças da FIFA.

"A FIFA foi muito clara, irá impor sanções desportivas se os capitães usarem as braçadeiras em campo. Como federações nacionais, não podemos pedir aos nossos jogadores que arrisquem sanções desportivas, incluindo cartões amarelos", indicaram as federações de Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos e Suíça, em comunicado conjunto, em que se assumiram "frustradas".