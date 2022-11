De Roon "coloca" braçadeira proibida pela FIFA nos jogadores dos Países Baixos

Marten de Roon, médio da seleção dos Países Baixos, "colocou" a braçadeira da iniciativa "One Love" ("Um Amor"), proibida pela FIFA nos jogos do Mundial, no braço dos jogadores da sua seleção.

Depois da vitória por 2-0 frente ao Senegal na estreia no Mundial do Qatar, em que a seleção foi impedida de utilizar a braçadeira de capitão, de Roon publicou uma imagem nas redes sociais com uma montagem em que todos os jogadores envergam a polémica braçadeira.

"Amor por esta vitória. Grande início", escreveu o médio. De Roon já é conhecido no seu país e em Itália (onde joga na Atalanta) pelas publicações com toques de humor e sarcasmo.

A iniciativa, de defesa da igualdade, contemplava o uso simbólico de uma braçadeira com as cores do arco-íris (símbolo da comunidade LGBTQ+).

A FIFA proibiu a utilização da braçadeira arco-íris e, em vez disso, apresentou, no sábado, braçadeiras de capitão com mensagens mais generalistas, como "Salve o planeta", "Educação para todos" ou "Não à discriminação".