FPF congratula-se com “progressos nos direitos humanos e laborais” no Qatar

O Grupo de Trabalho da UEFA, que integra 11 federações europeias, incluindo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), confirma que “foram feitos progressos substanciais em duas questões fundamentais” no Qatar.

Estas 11 federações reuniram-se, em Doha, com a FIFA precisamente para discutir os temas dos Direitos Humanos e Laborais no país onde está a realizar-se o Mundial de futebol.

Segundo a FPF, a FIFA vai propor ao Comité Organizador a abertura de um escritório permanente da Organização Internacional do Trabalho (OIT) na capital do Qatar.

“O gabinete proposto seria criado pela OIT e pelo Governo do Qatar, trabalhando em conjunto com os sindicatos internacionais, e apoiaria e aconselharia os trabalhadores migrantes. Esta medida vai ao encontro de uma das exigências que temos vindo a fazer há muito tempo”, lê-se no comunicado oficial.

A FIFA assumiu ainda “o compromisso de trabalhar com as autoridades competentes [do Qatar] para garantir que todos os trabalhadores migrantes recebam compensações financeiras nos casos em que não tenham sido pagos a tempo ou tenham sofrido ferimentos em qualquer acidente de trabalho”.

O documento é subscrito, além da FPF, por mais dez federações europeias: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Gales, Inglaterra, Noruega, Países Baixos, Suécia e Suíça.