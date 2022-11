Presidente da FIFA. "Hoje sinto-me qatari, árabe, gay, deficiente, trabalhador migrante"

VEJA TAMBÉM:

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, desvalorizou este sábado as críticas ao Qatar, organizador do Mundial de futebol, dizendo compreender o que sentem as pessoas atingidas pela discriminação do regime do país pois, segundo o próprio, já foi alvo de “bullying”.

"Hoje sinto-me qatari. Sinto-me árabe, africano. Hoje sinto-me gay, deficiente, sinto-me um trabalhador migrante. Claro que não sou qatari, árabe, africano, gay ou deficiente, mas sinto-me como tal, pois sei o que é ser discriminado, alvo de bullying, como estrangeiro num país diferente”, disse o presidente do órgão máximo do futebol.

Infantino criticou que prefere fazer “acusações” ou arranja “lutas ou insultos”, dizendo que a solução passa por “tentar fazer uma ligação”.