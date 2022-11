José Gomes demite-se do Ponferradina

O treinador José Gomes apresentou a demissão do cargo de treinador do Ponferradina, equipa da segunda liga espanhola.

O técnico luso comunicou a decisão após o empate com o Real Oviedo.

"Falei com o presidente depois do jogo e disse-lhe que chegou o momento de procurar outro treinador que esteja melhor, que tenha mais sorte ou outra proposta de jogo. Levo este clube no coração e penso que é o que devo fazer neste momento. Serei mais um adepto do Ponferradina onde quer que esteja", referiu José Gomes.

O clube elogiou o técnico: "É um gesto que o homenageia e sublinha a atitude exemplar que tem mantido nos últimos meses. La Deportiva deseja-lhe tudo de bom, tanto pessoal quanto profissionalmente".