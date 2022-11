França em alerta. Benzema sai lesionado do treino

O avançado Karim Benzema saiu lesionado do treino da Seleção francesa deste sábado.

O jogador do Real Madrid chegou limitado à concentração gaulesa, mas este sábado foi integrado com todo o grupo. No entanto, foi obrigado a sair mais cedo.

A gravidade da lesão do Bola de Ouro 2022 ainda não é conhecida, mas soam os alarmes no seio da Seleção francesa.

Didier Deschamps já foi obrigado a deixar vários jogadores de fora do Qatar: Kanté, Pogba, Kimpembe e Nkunku.

A França estreia-se no Mundial contra a Austrália na próxima terça-feira. Também no grupo D estão Dinamarca e Tunísia.