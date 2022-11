Benzema fora do Mundial do Qatar

VEJA TAMBÉM:

O avançado Karim Benzema está fora do campeonato do Mundo do Qatar. A notícia foi avançada pelo jornal “Le Parisien” e confirmada depois pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

O jogador do Real Madrid voltou a lesionar-se no dia em que regressou aos treinos com a Seleção gaulesa. Benzema realizou testes médicos após o apronto e confirmou uma rotura na coxa esquerda, que obriga a uma paragem não inferior a três semanas.

Benzema, de 34 anos, já tinha falhado o Mundial 2018, na Rússia, em que a Seleção francesa conquistou o troféu, mas devido a problema disciplinares com a FFF.



Didier Deschamps já tinha sido obrigado a deixar vários jogadores de fora do Qatar por lesão: Maignan, Kanté, Pogba, Kimpembe, Nkunku e agora também o Bola de Ouro 2022.

"Estou extremamente triste por Karim, que fez desde Mundial o seu grande objetivo. Apesar deste novo golpe para a Seleção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Tudo faremos para cumprir o imenso desafio que nos espera", disse Deschamps, em declarações divulgadas pela FFF.



Já Karim Benzema deixou a primeira mensagem após a confirmação da lesão: "Nunca desisti na minha vida, mas esta noite tenho de pensar na equipa como sempre fiz. Por isso, a razão diz-me para deixar o meu lugar para alguém que possa ajudar o nosso grupo a fazer um bom Mundial. Obrigado por todas as mensagens de apoio", escreveu no Instagram.