Rooney: "Não critiquei o Ronaldo, só disse que a idade afeta todos os jogadores"

Wayney Rooney garante que "não criticou" Cristiano Ronaldo e reage aos seus comentários com estranheza.

O português acusou o antigo colega de equipa de ter inveja por continuar a jogar ao mais alto nível enquanto que Rooney já terminou carreira. No entanto, o inglês não entende as palavras de Ronaldo.

"Ele é um jogador incrível, ele e o Messi são os melhores de sempre provavelmente. Não o critiquei, o que disse foi que a idade afeta-nos a todos. O Ronaldo tem tido dificuldade em lidar com isso. Os comentários da entrevista são estranhos, mas de certeza que o Manchester United lidará da melhor maneira", disse, à margem dos "Globe Soccer Awards".

Na polémica entrevista a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo deu a entender que Rooney critica o português regularmente.

"Não sei porque é que o Rooney me critica tanto. Se tem inveja de mim? Provavelmente, porque ele acabou a carreira com 30 e poucos anos e eu ainda jogo ao mais alto nível. As pessoas podem ter a opinião que quiserem mas não sabem o que se passa dentro do clube e na minha vida. É difícil veres jogadores que estiveram contigo no balneário a falarem de ti desta forma", disse.

Rooney, de 37 anos, terminou a carreira no ano passado. Foi colega de equipa de Ronaldo nos "red devils" entre 2004 e 2009.